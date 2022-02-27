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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:33

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Лукашенко

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Других подробностей не приводится.

"Телефонный разговор Лукашенко и Зеленского действительно состоялся, - подтвердила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицал, что белорусские военные участвуют в спецоперации на Украине. 27 февраля он заявил, что на Украине стали нападать на белорусов и угрожают республике терактами, и предупредил, что это может его толкнуть на проведение спецоперации по освобождению сограждан на украинской территории.

Лукашенко также выражал готовность организовать российско-украинские переговоры о нейтральном статусе Украины. В Минск приехала российская делегация во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским. Украинская сторона отказалась участвовать в переговорах на территории Белоруссии.

Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина Александр Лукашенко Белоруссия

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