Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Лукашенко

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что поговорил по телефону с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Других подробностей не приводится.

"Телефонный разговор Лукашенко и Зеленского действительно состоялся, - подтвердила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт", - сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отрицал, что белорусские военные участвуют в спецоперации на Украине. 27 февраля он заявил, что на Украине стали нападать на белорусов и угрожают республике терактами, и предупредил, что это может его толкнуть на проведение спецоперации по освобождению сограждан на украинской территории.

Лукашенко также выражал готовность организовать российско-украинские переговоры о нейтральном статусе Украины. В Минск приехала российская делегация во главе с бывшим министром культуры Владимиром Мединским. Украинская сторона отказалась участвовать в переговорах на территории Белоруссии.