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Лукашенко пригрозил Западу размещением в Белоруссии "сверхъядерного" оружия

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ядерное оружие может быть размещено в Белоруссии, и власти страны пойдут на этот шаг, но только в случае угроз со стороны Запада, заявил президент республики Александр Лукашенко после ознакомления с ходом белорусско-российского учения "Союзная решимость-2022" на полигоне Осиповичский.

"В случае необходимости, если такие бестолковые, глупые шаги предпримут наши противники и соперники, мы разместим не только ядерное оружие, но и еще сверхъядерное, перспективное, для того, чтобы защитить свою территорию", - заявил Лукашенко в четверг, согласно сообщению агентства БелТА.

При этом Лукашенко сказал, что если не будет видеть угроз со стороны Запада, то и вопрос о ядерном оружии в Белоруссии стоять не будет. "Оно тут 100 лет не нужно", - добавил президент.

В предыдущий раз Лукашенко заявил о возможности размещения ядерного оружия в своей стране в конце 2021 года. Тогда белорусский президент говорил, что предложит российскому коллеге Владимиру Путину вернуть ядерное оружие в Белоруссию, если НАТО разместит такое вооружение в Восточной Европе, в частности в Польше.

Александр Лукашенко Белоруссия

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