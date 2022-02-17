Белоруссия может разместить под Минском системы С-400 и "Искандеры"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что под Минском могут быть размещены российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

По словам главы государства, в данный момент на территории его страны находится комплекс ПВО С-400. Его осваивают в учебном центре белорусские военнослужащие.

"Если будет надо, еще пару установок мы поставим. А больше нам не надо. Это оружие, которое "видит" на расстоянии, по-моему, 600 километров. Где мы его поставим? 600 километров от обнаружения цели", - сказал в четверг Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Также президент заявил, что Белоруссии хотела бы купить или получить от РФ в подарок оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и другое перспективное вооружение.

"Что касается техники. Я сегодня посмотрел: есть несколько видов перспективной техники, которая нам нужна. "Искандер" и не только. Мы будем эту технику закупать и в качестве подарка получим от своих старших братьев", - заявил он.

"Мы можем их установить где-то восточнее Минска или под Минском - и будем видеть, что делается в Киеве, за Варшавой и так далее", - пояснил президент.

Лукашенко признался, что в Белоруссии ведут речь о закупке нескольких таких установок.