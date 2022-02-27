Около 400 россиян столкнулись со сложностями вылета из Венгрии

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Около 400 туристов из России ожидают вылета домой из Венгрии из-за закрытия воздушного пространства странами Евросоюза, сообщает в воскресенье Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Вылета из Венгрии в Москву и Санкт-Петербург в настоящий момент дожидаются порядка 400 человек. По усредненным оценкам, количество организованных туристов среди них составляет порядка 20%. За туристами отправились два вывозных рейса. Они полетят через закрытое воздушное пространство", - говорится в сообщении.

Ассоциация сообщает, что венгерский бюджетный перевозчик Wizz Air объявил о приостановке всех рейсов в/из России как минимум до 3 марта. "Уральские авиалинии" отменили рейсы по маршруту Екатеринбург - Будапешт - Екатеринбург на 27 февраля. При этом компания отправила в воскресенье пустой самолет в Будапешт из подмосковного аэропорта "Жуковский", чтобы вывести пассажиров. К вылету из Будапешта, по данным АТОР, готовится также самолет "Аэрофлота" в Москву.

Со ссылкой на источник в Росавиации АТОР сообщает, что российские власти пытаются согласовать получение воздушных коридоров для выполнения вывозных рейсов из Европы.

Накануне Ростуризм сообщил, что туристам из РФ, которые испытывают сложности с возвращением домой в связи с закрытием Европой воздушного пространства, рекомендуется заполнить анкету в приложении МИД РФ "Зарубежный помощник". Специалисты профильных ведомств составляют списки пассажиров, потенциально нуждающихся в организации вывозных рейсов.

Россия возобновила авиасообщение с Венгрией с 10 июня 2021 года.