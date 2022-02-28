Росавиация, МИД и Ростуризм организуют вывоз граждан РФ из Европы

По данным АТОР, за границей могут находиться более 150 тыс. российских туристов

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Работа по организации вывоза российских граждан из европейских государств ведется Росавиацией совместно с МИД России и Ростуризмом, говорится в совместном заявлении ведомств.

"В настоящее время в связи с частичным закрытием воздушного пространства, а также с сохраняющимися ограничениями в некоторых российских аэропортах, у граждан России, находящихся за рубежом, могут возникать сложности с возращением домой. В этом случае необходимо держать связь с туроператором или перевозчиком, и в обязательном порядке зарегистрироваться в мобильном приложении "Зарубежный Помощник" МИД России", - говорится в заявлении.

После уточнения требуемых провозных объемов будет сформирован график.

"Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, при условии гибких подходов и конструктивных решений авиационных властей европейских стран по данному вопросу", - говорится в заявлении.

Граждане России могут сообщить о возникшей проблеме по одному из имеющихся каналов связи: позвонить на горячую круглосуточную линию МИД +7 495 695 45 45; написать на специальную почту dskc@mid.ru, позвонить на горячую линию Ростуризма 8 800 200 34 11. На основе получаемой из этих источников информации формируются списки россиян, которым нужна помощь в возвращении домой.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), свыше 150 тыс. российских туристов находятся в настоящее время за рубежом, из них порядка 27 тыс. в странах, в которых имеются проблемы с вылетом в РФ (Европа, Карибские страны, США).

Ассоциация отмечает, что в сложившейся ситуации туроператоры в одиночку не справятся с вывозом всех туристов.

"Очевидно, что им понадобится помощь со стороны регуляторов: Ростуризма, но главное - Минтранса России. Завтра в Минтрансе состоится специальное совещание по текущей критической ситуации, на котором, в том числе, будут рассмотрены и вопросы, касающиеся вывоза туристов из закрытых стран", - говорится в сообщении.

АТОР отмечает, что, по имеющейся у них информации, с рядом стран Евросоюза может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных "гуманитарных рейсов".

Закрытие воздушного пространства стран Европы для самолетов из России стало одной из мер, принятых Евросоюзом в ответ на российскую военную операцию на Украине.