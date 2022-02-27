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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Члены делегаций РФ и Украины начали прибывать к месту проведения переговоров

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Переговоры России и Украины пока не начались, переговорщики прибывают на место их проведения, заявили в МИД РФ.

"Российская сторона опровергла начало переговоров: переговоры ещё не начались, стороны только прибывают к месту их проведения", - сообщили на Смоленской площади.

Ранее российская сторона говорила, что встреча состоится в Гомеле, украинская делегация выступала против ее проведения на территории Белоруссии. Предлагалось провести ее на украинско-белорусской границе.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России, бывший министр культуры Владимир Мединский. Состав украинской делегации пока не назывался.

В российском МИД ранее отмечали, что переговоры не означают прекращения российской военной операции.

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