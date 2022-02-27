Украина попросила изменить место переговоров на приграничную территорию

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Встреча украинской и российской делегаций может состояться не в Гомеле, а на украинско-белорусской границе в районе реки Припять, сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Зеленский якобы договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Переговоры пройдут без предварительных условий.

При этом Лукашенко пообещал, что в период поездки украинской делегации и самих переговоров белорусские самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле, добавили в офисе Зеленского. Эту информацию подтвердил и близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Украина открыта к переговорам (...). В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал в твитере пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Ранее в Кремле сообщили, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами о нейтральном статусе их страны, местом встречи должен был стать Гомель. Возглавил российскую делегацию помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Украинская сторона сначала отказалась от переговоров на территории Белоруссии. Затем стали поступать сообщения, что в Киеве все же согласились на встречу, это подтвердил Мединский и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В российском МИД отмечали, что переговоры не будут означать отказа от российской спецоперации на Украине.