Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

Украина попросила изменить место переговоров на приграничную территорию

Украина попросила изменить место переговоров на приграничную территорию
Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Встреча украинской и российской делегаций может состояться не в Гомеле, а на украинско-белорусской границе в районе реки Припять, сообщил офис президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Зеленский якобы договорился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Переговоры пройдут без предварительных условий.

При этом Лукашенко пообещал, что в период поездки украинской делегации и самих переговоров белорусские самолеты, вертолеты и ракеты останутся на земле, добавили в офисе Зеленского. Эту информацию подтвердил и близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул Первого".

"Украина открыта к переговорам (...). В то же время МИД не подтверждает, что украинскую делегацию на переговорах возглавит заместитель министра Николай Точицкий, а также не подтверждает их проведение в Гомеле", - написал в твитере пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.

Ранее в Кремле сообщили, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами о нейтральном статусе их страны, местом встречи должен был стать Гомель. Возглавил российскую делегацию помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский. Украинская сторона сначала отказалась от переговоров на территории Белоруссии. Затем стали поступать сообщения, что в Киеве все же согласились на встречу, это подтвердил Мединский и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

В российском МИД отмечали, что переговоры не будут означать отказа от российской спецоперации на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

8
Фрагменты сбитого самолета в КиевеПоврежденный автомобиль в МариуполеРазрушенный дом в КиевеЖенщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР)24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Зеленский Украина Белоруссия Припять Александр Лукашенко МИД

Новости по теме

Новости

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области

В Кремле не подтвердили перенос места переговоров с Украиной из Гомельской области
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о применении армией Украины фосфорных боеприпасов

Военная операция на Украине

Российская и украинская делегации выехали в Гомель на переговоры

Военная операция на Украине

Зеленский сообщил о телефонном разговоре с Лукашенко

Украина закроет с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией

Украина закроет с 28 февраля все пункты пропуска на границе с РФ и Белоруссией
Военная операция на Украине

Генпрокуратура пояснила, какая помощь Украине будет расцениваться как измена Родине

Зеленский заявил, что Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге

Зеленский заявил, что Украина подала иск против РФ в суд ООН в Гааге

Делегация России будет ждать ответа Украины по переговорам в Гомеле до 15:00

ЦИК Белоруссии сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся

ЦИК Белоруссии сообщил, что референдум по поправкам в конституцию состоялся

Пресс-секретарь Зеленского пояснил причину отказа Украины от переговоров в Гомеле

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код