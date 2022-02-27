Российская и украинская делегации выехали в Гомель на переговоры

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Делегация Украины едет на переговоры с российской стороной в Гомель, сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии со ссылкой на общественного деятеля Юрия Воскресенского. Позднее эту информацию подтведрили в российской делегации.

"По моей информации только что президент (Украины Владимир) Зеленский набрал президента (Белоруссии Александра) Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель", - заявил Воскресенский.

Зеленский ранее в воскресенье провел телефонный разговор с Лукашенко.

Руководитель делегации РФ Владимир Мединский сообщил, что они выезжают из Минска в Гомель. Он подтвердил, что украинская сторона заявила о готовности к переговорам. Он гарантировал им полную безопасность.

По словам Мединского, Москва готова разговаривать с Киевом в любое время суток для достижения мира.

Воскресенский же рассказал, что в субботу вечером представители украинской элиты во главе с депутатом Верховной рады Евгением Шевченко попросили связаться с президентом Лукашенко.

"Эту информацию я передал во Дворец Независимости. Поздно вечером состоялся разговор. Президент Беларуси по просьбе украинских депутатов согласился поговорить с Зеленским, и, предварительно, звонок должен был состояться в 9 утра. Но в 9 утра Зеленский отказался разговаривать. Видимо, под воздействием западных коллег", - отметил Воскресенский.

"И вот 3 минуты назад мне позвонил депутат Шевченко и сказал, что окружение Зеленского, депутаты Верховной Рады убедили его набрать президенту Беларуси. И президент Беларуси как умелый опытный переговорщик убедил президента Зеленского остановить трагедию. Потому что, как вы все понимаете, или как должен понимать политик, Россия не отступится от целей военной операции", - заявил Воскресенский.

По его словам, украинская делегация выехала в Гомель до 15 часов. Состав делегации будет назван позднее.

"Президент Лукашенко обратился к российской стороне - президенту Путину - с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев", - сказал затем пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее 27 февраля Песков сообщил, что российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами о нейтральном статусе их страны. По его словам, украинская сторона предложила провести встречу в Гомеле. Возглавил российскую делегацию помощник президента, бывший министр культуры Владимир Мединский.

Как сообщили в Госдуме, делегация находится в Минске и должна была ждать до 15:00, что Киев подтвердил готовность к этим переговорам.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Украина не будет участвовать в переговорах с Россией именно в Гомеле.