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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:17

Минск объявил, что площадка для переговоров РФ и Украины подготовлена

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Площадка для российско-украинских переговоров подготовлена, в Белоруссии ожидают приезда делегаций, сообщил госагентству БелТА в понедельник пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.

"Он подчеркнул, что белорусская сторона готова организовать процесс в любую минуту. Переговоры начнутся, как только все делегации прибудут к месту встречи", - говорится в сообщении агентства.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Политики договорились, что украинская делегация встретится с российской без предварительных условий на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

Анатолий Глаз Белоруссия Украина

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