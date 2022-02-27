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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

Швеция пообещала Украине противотанковое оружие, Финляндия - гаубицы

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон объявила, что Украине будет поставлено противотанковое оружие, шлемы и бронежилеты, сообщают западные СМИ.

"Теперь Швеция предлагает прямую поддержку Вооруженным силам Украины. Она включает в себя 135 тысяч полевых пайков, 5 тысяч шлемов, 5 тысяч бронежилетов и 5 тысяч единиц противотанкового оружия", - сказала она.

В этот же день Госсовет Финляндии на экстренном заседании решил разрешить Эстонии поставить Киеву 122-мм гаубицы, сообщил порталу Yle министр обороны страны Антти Кайкконен.

Также Финляндия отправит на Украину 2 тысячи бронежилетов, 2 тысячи касок, 100 носилок и средства первой помощи.

До сих пор Финляндия ограничивалась оказанием лишь гуманитарной и финансовой помощи Украине.

Поставка гаубиц стала возможной после того, как Германия разрешила реэкспорт своего оружия на Украину.

Эстония предложила поставить Украине закупленные у Финляндии в 2009 году 122-мм гаубицы советской разработки Д30 (до этого ими владела Германия), а также американские противотанковые ракеты Javelin. Для поставок нужно было заручиться согласием бывших владельцев оружием. США такое разрешение дали сразу и их Javelin уже находятся на Украине. В то же время Германия до последнего времени отказывалась дать разрешение на поставки гаубиц.

Бельгия поставит Украине 3 тысячи винтовок и 200 единиц противотанковых средств, сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.

Позднее о поставках противотанкового оружия Украине объявила и премьер-министр Дании Метте Фредирексен. По ее словам, Дания передаст Украине на безвозмездной основе 2,7 тысячи единиц такого оружия.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Швеция Финляндия Эстония Украина Бельгия Дания

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