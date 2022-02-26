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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:53

Около 30 стран согласились передать вооружения Украине

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Не менее 27 стран, в том числе и не членов НАТО, решили передать Украине оружие, сообщает в субботу британский телеканал Sky News со ссылкой на главу британского Минобороны Бена Уоллеса.

В списке, который телеканал полностью не приводит, упоминая лишь о США и Великобритании, есть и страны, которые ранее выступали против такого шага.

Речь, в частности, идет о поставках противотанкового и противовоздушного вооружения.

Ранее в субботу польский информационный портал "Газета" со ссылкой на журналиста Юлиана Рёпке из немецкого издания Bild сообщил о пяти странах НАТО, которые согласились на поставку вооружения Украине. По его данным, поставки начались в четверг.

Портал "Газета" отмечает, что немецкий журналист не назвал страны, которые дали согласие на поставку вооружения Украине, однако отметил, что Германия среди них не числится.

Издание между тем сообщает, что "известно о поставках оружия на Украину из Эстонии, в том числе противотанковых снарядов и снарядов для сил ПВО".

Кроме того, министр обороны Польши Мариуш Блащак также сообщил, что на Украину прибыл конвой с вооружением из Польши, однако он не уточнил, это поставки, обещанные ранее, или новые.

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