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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Посольство КНР призвало китайских граждан на Украине к осторожности

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Посольство КНР на Украине предупредило сограждан и компании на Украине необходимости соблюдения мер предосторожности в связи с началом войны.

В обращении говорится, что "с 24 февраля ситуация в Украине резко ухудшилась, в некоторых городах произошли взрывы, уже идут военные действия, угроза безопасности резко возросла".

В связи с этим посольство рекомендует "оставаться дома и держаться подальше от окон и стекол, чтобы избежать случайных травм, а в случае возникновения опасной ситуации обязательно сохранять спокойствие". В условиях, когда происходят серьезные беспорядки, "при прогулках по улицам можно стать объектом нападений".

Дипмиссия предлагает гражданам КНР "поддерживать связь с местными зарубежными китайскими ассоциациями, международными студенческими ассоциациями, китайскими торговыми палатами, знакомыми и друзьями, обмениваться информацией и помогать друг другу".

Посольство предупреждает о нежелательности посещения "нестабильных районов" и путешествий на автомобилях на длительные расстояния.

Хроника Военная операция на Украине
Китай Украина

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