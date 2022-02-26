Госдеп призвал граждан США немедленно покинуть Белоруссию

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Госдеп США в субботу выпустил предупреждение об опасности для американских граждан, находящихся на территории Белоруссии.

"Государственный департамент рекомендует гражданам США не ездить в Беларусь и настоятельно призывает граждан США, находящихся в Беларуси, немедленно покинуть страну", - говорится в документе.

Американских граждан предупредили, что в связи с российской военной операцией на Украине "наблюдается повышенная напряженность в регионе, ситуация непредсказуема, а режим работы минского аэропорта и сухопутной границы Беларуси могут измениться без уведомления".

В Госдепе также призвали граждан США избегать публичных демонстраций, "поскольку возможны потенциальные преследования, направленные конкретно против иностранцев".

Возможности правительства США по оказанию плановых или неотложных услуг гражданам США в Белоруссии сильно ограничены из-за ограничений правительства этой страны в отношении штатного расписания американского посольства, отмечается в документе.