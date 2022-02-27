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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:33

Президент Молдавии пообещала беженцам с Украины бессрочное убежище

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду призвала все страны к восстановлению мира и пообещала беженцам с Украины необходимую помощь, в том числе убежище на любой срок, который потребуется.

Она написала об этом в соцсетях, после того, как посетила несколько КПП на границе с Украиной, а также распределительный центр по размещению украинских беженцев.

"Я посетила сортировочный центр для беженцев, прибывающих с Украины, и пообщалась с несколькими, временно размещенными женщинами с детьми, чьи мужья были мобилизованы, и остались в Украине... Говорят, что хотят вернуться в свои дома. Я заверила, что Молдавия предоставит им убежище на весь срок, который потребуется", - отметила Санду.

Президент Молдавии заявила, что она гордится гражданами своей страны, которые "проявили столько солидарности и человечности, протянув руку помощи нашим соседям, нуждающимся в поддержке".

"Мы рядом с народом Украины. Живые свидетельства украинцев напоминают нам о важности мира и безопасности в нашем регионе. Республика Молдова - нейтральная страна. Мы - мирное государство, и мы призываем всех к восстановлению мира", - заявила Санду.

Она выразила благодарность гражданам Молдавии и волонтерам, которые оказывают помощь в приеме беженцев в Молдавии.

"Я призываю сохранять единство, спокойствие и бдительность. Безопасность наших граждан - наш приоритет", - подчеркнула Санду.

За три дня, то раннего утра 27 февраля, в Молдавию въехали более 70 тысяч беженцев с Украины и выехали 20 285 граждан Украины.

24 февраля в Молдавии было введено ЧП из-за войны на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

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Хроника 24 – 27 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Молдавия Майя Санду Украина

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