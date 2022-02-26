Молдавия приняла около 25 тысяч украинских беженцев

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия приняла около 25 тысяч украинских беженцев и получила 430 заявлений о предоставлении убежища, написал в твиттере министр иностранных дел республики Нику Попеску.

Until today, #Moldova has received about 25 thousand #Ukrainian refugees and 430 asylum applications.



The Moldovan authorities are doing everything possible to accommodate the refugees and offer the support they need. pic.twitter.com/A9SnOd4cul — Nicu Popescu (@nicupopescu) February 25, 2022

Он отметил, что молдавские власти делают все возможное, чтобы разместить беженцев и оказать им необходимую поддержку.

Ранее Молдавия упростила въезд граждан Украины на свою территорию и создала распределительные центры для беженцев.

Согласно принятым решениям, в Молдавию будут пускать граждан Украины, даже если у них нет заграничного паспорта. Пересечь границу можно будет на основании внутренних документов. В Молдавию будут пускать также граждан Украины, у которых нет сертификата о вакцинации от коронавируса.

Детей будут пропускать на основании свидетельства о рождении, обычного паспорта или заграничного. Разрешат также въезжать в Молдавию украинским автомобилям без страховки "зеленая карта", но владельцы должны будут приобрести ее в течение 24 часов с момента въезда.