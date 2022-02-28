G7 не признает изменения в статус-кво на Украине, достигнутые военной операцией РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран G7 и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-встречи договорились не признавать каких-либо изменений в положении Украины, которые могут быть достигнуты за счет военной операции РФ, говорится в заявлении G7 по итогам переговоров.

"Министры подчеркнули, что любые изменения в статус-кво, ставшие результатом российского акта агрессии, признаны не будут", - говорится в документе.

Министры также пообещали продолжать предпринимать дальнейшие шаги против РФ, если она не остановит военную операцию против Украины.

Кроме того, министры обсудили усиление помощи Украине, в том числе в сфере кибербезопасности и борьбы с дезинформацией.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.