Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Блинкен и его коллеги из G7 заверили Украину в поддержке

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ответ на действия России в отношении Украины с главами МИД "большой семерки": Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и главой европейской дипломатии, сообщил американский Госдеп.

В сообщении говорится, что "к ним присоединился министр иностранных дел Украины" Дмитрий Кулеба.

"Госсекретарь и министры иностранных дел G7 подчеркнули министру Кулебе, что едины в ответе на вторжение России", а также о поддержке украинского народа, говорится в сообщении Госдепа.

Они отметили, прилагают усилия к тому, чтобы "привлечь Россию к ответственности".

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции на Украине в связи с ситуацией в Донбассе.

США Россия Украина G7 Энтони Блинкен Дмитрий Кулеба

Новости

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 февраля

ЕС закрыл воздушное пространство для воздушных судов России

Военная операция на Украине

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина

Австралия ввела санкции против Путина и Мишустина
Военная операция на Украине

Несколько штатов в США отказались от продажи российской водки

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума

ЦИК Белоруссии объявил о принятии изменений в конституцию по итогам референдума
Военная операция на Украине

Bloomberg сообщил о возможных санкциях ЕС против Усманова, Фридмана, Авена и Пескова

Военная операция на Украине

СБ ООН проголосовал за проведение сессии Генассамблеи по Украине

Военная операция на Украине

Евросоюз будет поставлять оружие Украине

Военная операция на Украине

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ

Главы МИД ЕС согласовали отключение ряда банков РФ от SWIFT и заморозку активов ЦБ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код