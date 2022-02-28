Зеленский обсудил с главой ЕК усиление обороноспособности Украины и членство в ЕС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС" - сообщил Зеленский на своей странице в твиттере.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза договорились о поставках Украине оружия на сумму 450 млн евро, в том числе летального, в связи российской военной операцией на Украине.