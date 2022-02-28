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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:04

Зеленский обсудил с главой ЕК усиление обороноспособности Украины и членство в ЕС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Обсудили конкретные решения по усилению обороноспособности Украины, макрофинансовой помощи и членству Украины в ЕС" - сообщил Зеленский на своей странице в твиттере.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что страны Евросоюза договорились о поставках Украине оружия на сумму 450 млн евро, в том числе летального, в связи российской военной операцией на Украине.

Военная операция на Украине. Хроника

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Фрагменты сбитого самолета в Киеве
Хроника 24 – 28 февраля 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина ЕС ЕК Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен

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