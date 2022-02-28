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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

США заявили, что продолжают верить в дипломатическое урегулирование украинского кризиса

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Дипломатию в Вашингтоне считают единственным действенным средством урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил в понедельник на брифинге представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы до сих пор верим в дипломатию. Мы верим, что дипломатия является единственным ответственным надежным средством в этом конфликте", - сказал он.

При этом Прайс указал, что США могут контактировать с Россией по ряду каналов самостоятельно - "по каналам госдепартамента, министерства обороны, по другим каналам, которые существуют".

Отвечая на вопрос журналиста о каналах деконфликтации, Прайс напомнил, что они существуют между США и Россией уже почти десять лет, отметив, что возможность общаться особенно важна в условиях кризисов и конфликтов.

Прайс добавил, что США будут корректировать действие санкций против РФ в зависимости от ее политики в отношении Украины.

"Эти экономические меры приведут к давлению на российскую экономику (...), чтобы положить конец конфликту. Если так случится, эти меры подвергнутся соответствующей калибровке. Если этого не случится, если Россия продолжит эскалацию ситуации, эти меры также изменятся соответствующим образом", - сказал он.

Он отметил, что введение санкций не является самоцелью.

Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Западные страны в ответ на это ввели санкции против России.

Вечером в понедельник было распространено заявление МИД РФ, в котором говорилось, что действия ЕС и его роль в событиях на Украине не останутся без жесткого ответа, Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции.

"Действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Россия будет и впредь обеспечивать реализацию жизненно важных национальных интересов без оглядки на санкции и их угрозы. Западным странам пора понять, что их безраздельное господство в мировой экономике давно осталось в прошлом", - отмечалось в тексте документа.

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
США Россия Украина

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