Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

В ДНР приостановили мобилизацию жителей республики

В ДНР приостановили мобилизацию жителей республики
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мобилизация жителей Донецкой народной республики приостанавливается, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, власти планируют сосредоточиться "на гуманитарной составляющей".

Ранее в феврале спецмониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.

Военная операция на Украине. Хроника

12
Дым от горящего нефтехранилища под Киевом27 февраля. Мобилизация граждан ЛНР.26 февраля. Украинцы на железнодорожном вокзале Львова в ожидании поезда в Польшу.26 февраля. Последствия обстрела в Донецке.25 февраля. Фрагменты сбитого самолета в Киеве.25 февраля. Поврежденный автомобиль в Мариуполе.25 февраля. Разрушенный дом в Киеве.25 февраля. Женщина в поврежденном доме в Горловке (ДНР).24 февраля. Последствия ракетных ударов под Мариуполем.24 февраля. Последствия обстрела города Ясиноватая (ДНР).24 февраля. Жители Киева прячутся в подвалах.24 февраля. Последствия обстрелов в Харькове.
Дым от горящего нефтехранилища под Киевом
Денис Пушилин ДНР

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о господстве российской авиации над всей Украиной

Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль Запорожскую АЭС

Великобритания вслед за ЕС введет санкции против Центробанка РФ

Казахстанцы жалуются на недоступность некоторых операций с иностранной валютой

Военная операция на Украине

Equinor прекратит инвестиции в Россию и выйдет из совместных предприятий

Военная операция на Украине

Южная Корея готова присоединиться к мерам по отключению ряда банков РФ от SWIFT

Военная операция на Украине

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT

Япония поддержала отключение некоторых российских банков от SWIFT

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 февраля

Военная операция на Украине

ЕС закрыл воздушное пространство для воздушных судов России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код