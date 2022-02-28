В ДНР приостановили мобилизацию жителей республики

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Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Мобилизация жителей Донецкой народной республики приостанавливается, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"Она приостанавливается, потому что уже заполнено необходимое количество тех направлений, на которые и была нацелена мобилизационная кампания", - сказал Пушилин в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, власти планируют сосредоточиться "на гуманитарной составляющей".

Ранее в феврале спецмониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин и детей в Россию. Также в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.