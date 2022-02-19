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Несколько тысяч добровольцев пришли в пункты сбора в ДНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Несколько тысяч добровольцев уже прибыли в пункты сбора в Донбассе после объявленной в ДНР мобилизации, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник в администрации главы самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Пока сложно сказать, сколько мужчин пришли в военкоматы. Они приходят, не дожидаясь повестки, идут с утра, вчера также обращались в военные комиссариаты. Несколько тысяч уже точно", - сказал он.

На одном из таких сборных пунктов в Киевском районе Донецка в 18:00 по Москве одновременно проходят медосмотр около сотни добровольцев, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Представитель военкомата комментируя агентству ситуацию сообщил, что призывники будут задействованы в выполнении задач как на передней линии обороны, так и в тылу республики.

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"Люди прибывают с вещами, некоторые уже имеют боевой опыт. В наш пункт за сегодня прибыли около двух сотен человек, продолжают идти. Здесь разные специальности. Некоторые на передок пойдут, некоторые в тыл", - сказал начальник отдела военного комиссариата по Киевскому району Донецка Александр Воронин.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни.

На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в самопровозглашенных республиках объявлена всеобщая мобилизация.

ДНР

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