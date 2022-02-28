МИД высказал претензии Канаде из-за акций протеста у дипмиссий России

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В российский МИД вызвали посла Канады Элисон Леклер, ей был заявлен решительный протест в связи с проведением антивоенных санкций у российских дипмиссий в Оттаве, Монреале и Торонто, сообщили на Смоленской площади.

От нее потребовали, чтобы в Канаде немедленно были приняты меры по обеспечению безопасности российских дипломатов и их родственников, как того требуют международные обязательства канадской стороны.

В противном случае МИД России оставляет за собой право на ответные действия, предупредило ведомство.

Митинги у посольства в Оттаве и генконсульств в Монреале и Торонто в МИД расценили как враждебные акции агрессивных элементов