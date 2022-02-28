Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:40

Активиста в Петербурге арестовали на 25 суток за призыв выйти на несогласованную акцию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности активиста Богдана Литвина за размещение анонса несогласованной акции 25 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначено 25 суток ареста по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

В РоссииВ Петербурге оштрафованы и арестованы десятки протестующихЧитать подробнее

Как установил суд, 25 февраля Литвин опубликован во "ВКонтакте" пост с призывом к участию в несогласованном мероприятии в связи с ситуацией на Украине.

Отмечается, что в апреле 2021 года активиста привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд арестовал его на семь суток.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 24, 25 и 26 февраля на Невском проспекте. В суды поступило в совокупности свыше 600 материалов об участии в этих мероприятиях, не менее 80 человек были арестованы, не менее 250 оштрафованы.

Петербург

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны России предложило киевлянам безопасно покинуть город

Военная операция на Украине

Из белгородского села Журавлевка эвакуировали уже больше 100 человек

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о господстве российской авиации над всей Украиной

С 28 февраля экспортеров обяжут продавать валюту в размере 80% от выручки

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

ЦБ РФ экстренно повысил ключевую ставку до 20%

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 февраля

Росприроднадзор подал иск к КТК на 5,3 млрд рублей

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

Аэрофлот отменяет все рейсы в Европу

"Аэрофлот" отменил ближайшие рейсы в США

Военная операция на Украине

В ЕС подтвердили намерение заморозить активы ЦБ и ограничить доступ к SWIFT

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код