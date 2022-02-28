Активиста в Петербурге арестовали на 25 суток за призыв выйти на несогласованную акцию

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Куйбышевский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности активиста Богдана Литвина за размещение анонса несогласованной акции 25 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Ему назначено 25 суток ареста по ч.8 ст.20.2 КоАП РФ (повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия).

Как установил суд, 25 февраля Литвин опубликован во "ВКонтакте" пост с призывом к участию в несогласованном мероприятии в связи с ситуацией на Украине.

Отмечается, что в апреле 2021 года активиста привлекали к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда суд арестовал его на семь суток.

Несогласованные акции прошли в Петербурге 24, 25 и 26 февраля на Невском проспекте. В суды поступило в совокупности свыше 600 материалов об участии в этих мероприятиях, не менее 80 человек были арестованы, не менее 250 оштрафованы.