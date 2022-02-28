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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:35

Льва Пономарева снова задержали в Москве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали правозащитника Льва Пономарева (признан в России СМИ-иноагентом).

"Меня задержала полиция в метро, сказали, что я в розыске. Привезли меня, сейчас в полицейском участке, у метро "Выхино" я нахожусь", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

По словам правозащитника, он был объявлен в розыск управлением МВД по Северо-Западному округу Москвы, куда его в ближайшее время должны перевезти.

25 февраля Хорошевский суд Москвы назначил Пономареву административный штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Материал на него составили в связи с прошедшей 24 февраля антивоенной акцией. Полиция решила, что правозащитник выступил одним из организаторов несогласованного мероприятия.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Москва МВД Выхино СЗАО Лев Пономарев Хорошевский суд

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