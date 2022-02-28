Льва Пономарева снова задержали в Москве

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Москве полицейские задержали правозащитника Льва Пономарева (признан в России СМИ-иноагентом).

"Меня задержала полиция в метро, сказали, что я в розыске. Привезли меня, сейчас в полицейском участке, у метро "Выхино" я нахожусь", - сказал Пономарев "Интерфаксу".

По словам правозащитника, он был объявлен в розыск управлением МВД по Северо-Западному округу Москвы, куда его в ближайшее время должны перевезти.

25 февраля Хорошевский суд Москвы назначил Пономареву административный штраф в 30 тысяч рублей за нарушение правил проведения публичного мероприятия (ч. 2 ст. 20.2 КоАП). Материал на него составили в связи с прошедшей 24 февраля антивоенной акцией. Полиция решила, что правозащитник выступил одним из организаторов несогласованного мероприятия.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" пока не располагает.