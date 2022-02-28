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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:56

Швейцария присоединяется к санкциям против руководства РФ

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Швейцария в понедельник ввела финансовые санкции в отношении президента РФ Владимира Путина, председателя российского правительства Михаила Мишустина и главы МИД Сергея Лаврова.

"Швейцария также вводит введенные ранее ЕС санкции против российского президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они вступают в силу незамедлительно", - говорится в пресс-релизе, распространенном Федеральным советом Швейцарии.

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Президент Швейцарии Иньяцио Кассис процитировал текст документа на пресс-конференции.

Кроме того, под санкции попал ряд российских лиц и компаний. Федеральный совет также "принял решение ввести запрет на въезд в отношении ряда лиц, у которых есть связь со Швейцарией и которые близки к российскому президенту".

Помимо этого, c 15:00 по местному времени (17:00 по московскому) Швейцария "закрывает воздушное пространство для всех российских рейсов и для всех воздушных судов с российской маркировкой". Исключения составляют гуманитарные рейсы, а также полеты в медицинских или дипломатических целях.

Также Швейцария частично приостанавливает введенный в 2009 году упрощенный визовый режим для российских граждан. При этом обладателям дипломатических паспортов по-прежнему разрешен въезд в страну без визы для того, чтобы "Швейцария могла продолжать способствовать переговорам с целью разрешения конфликтов в рамках оказания посреднических услуг".

В документе подчеркивается, что, принимая решения о санкциях, Федеральный совет "учел соображения политики мира и нейтралитета". "Он (совет - ИФ) готов активно содействовать урегулированию конфликта с помощью его посреднических услуг", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее в понедельник австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что Австралия приняла решение о введении санкций против российского руководства.

Ранее в понедельник австралийский премьер-министр Скотт Моррисон объявил, что Австралия приняла решение о введении санкций против российского руководства.

Швейцария Россия

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