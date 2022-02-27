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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Макрон призвал Лукашенко добиться вывода с территории Белоруссии войск РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко призвал вывести войска РФ с белорусской территории, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Макрон потребовал быстрого вывода российских войск с его (Лукашенко - ИФ) территории", - отметили в канцелярии Макрона.

Кроме того, по сообщению Елисейского дворца, президент предостерёг от размещения в Белоруссии российского ядерного оружия. Макрон также призвал собеседника сотрудничать с гуманитарными организациями, стремящимися помогать гражданам Украины.

Франция Эммануэль Макрон Белоруссия Александр Лукашенко

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