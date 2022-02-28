Латвия решила лишить гражданства совладельца Альфа-банка Петра Авена

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Минюст Латвии ищет решение, как бы лишить латвийского гражданства Петра Авена - российского банкира, совладельца Альфа-банка, который подпал под санкции США, сообщил агентству BNS министр юстиции Янис Борданс.

Министр внутренних дел страны Мария Голубева 24 февраля, что интересуется юридическими аспектами латвийского гражданства Авена. Она признала, что закон не предусматривает такой процедуры, как лишение гражданства, но требуется ответ министра юстиции о том, возможны ли какие-либо отступления.

Борданс отметил, что у него не было разговора с МВД на эту тему, но он считает этот вопрос решаемым.

"Мы уже приступили к изучению этого вопроса в тот момент, когда в СМИ появились сообщения о том, что оформление гражданства было устроено деятелями латвийских экономических групп, и есть признаки того, что гражданство предоставлено незаконно", - отметил глава латвийского Минюста.

Министр считает, что Авена нужно лишить гражданства, но законным путем. Дед Авена был латышским стрелком, но Борданс ранее выступал за то, чтобы людям, чьи предки когда-то покинули Латвию, гражданство предоставлялось только при условии их лояльности по отношению к Латвийской республике.

По данным портала Firmas.lv, Авен является бенефициаром благотворительного фонда Петра Авена Paaudze ("Поколение") и Aven Foundation. Оба зарегистрированы в Риге.

Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии допрашивало Авена в 2020 году по подозрению в даче взятки бывшему главе Управления по делам гражданства и миграции, но доказательств не получило.

По данным телепередачи "Ничего личного" (Neka personiga), в записанных БПБК разговорах между бизнесменом, политиком Эдгаром Яунупсом и предпринимателем Гунтисом Рависом прозвучало предложение дать бывшему руководителю УДГМ "десятку". В 2019 году БПБК возбудило уголовное дело по подозрению в получении главой УДГМ Вилнисом Екабсонсом взятки в размере 10 тысяч евро за содействие в предоставлении Авену гражданства Латвии.

Авен получил гражданство, так как его предки жили в Латвии до 1941 года, но для этого нужно было сдать экзамен по латышскому языку. По постановлению БПБК о прекращении уголовного дела за недостатком доказательств, Авен в ноябре 2015 года сдавал экзамен на знание латышского языка. Экзаменационная комиссия пришла к выводу, что знание языка Авеном недостаточно, а ответы на латышском языке даже непонятны. Лишь через несколько месяцев второй экзамен банкир сдал.

Имеющиеся в распоряжении БПБК свидетельства о разговоре между Рависом и Яунупсом о предложении взятки Екабсонсу подтверждают, что этот разговор состоялся после первого неудачного экзамена Авена.

Равис, Яунупс и Екабсонс отрицали факт взяточничества. В июле 2020 года Авен также был вызван на допрос в качестве свидетеля, но не подтвердил факта взяточничества. В показаниях он признал, что встречался с Яунупсом, но только для того, чтобы поговорить о том, как привлечь деньги для развития баскетбола из России. БПБК не удалось получить другие доказательства, и разбирательство было закрыто.

Расследование БПБК показало, что, например, Авен нетипично оперативно получил новый латвийский паспорт и удостоверение личности: лицо "получило паспорт и удостоверение личности через 2 часа и 18 минут после принятия решения о признании гражданином Латвии, что несоизмеримо со сроком, установленным УДГМ для оформления и выдачи удостоверяющих личность документов".

Ранее Bloomberg назвал Авена в числероссийских предпринимателей и чиновников, против которых могут быть введены санкции Евросоюза.