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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

Телеканалы "Мир24" и "RTVi" запретили ретранслировать в Латвии

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретранслировать на территории страны телеканалы "Мир24" и "RTVi", сообщил агентству BNS председатель совета Ивар Аболиньш.

Телевизионный канал "Мир24" запрещено ретранслировать на пять лет, канал "RTVi" - на один год.

Как сообщил Аболиньш, решение о запрете на эти телеканалы на территории Латвии приняты в связи с нарушениями и угрозой национальной безопасности.

"На этих каналах утверждалось, что войну спровоцировала Украина, угрожая ядерным оружием. Такая деятельность не отвечает закону об электронных СМИ и опасна для национальной безопасности", - сказал глава НСЭСМИ.

Ранее НСЭСМИ уже приостановил трансляцию в Латвии телеканала "Беларусь 24", аннулировал разрешения на ретрансляцию каналов "ПБК Эстония" и "ПБК Литва", запретил ретрансляцию каналов "Россия РТР", "Россия 24" и ПБК.

Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мир24 RTVi Латвия

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