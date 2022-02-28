За сутки в ДНР погибли четверо мирных жителей

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Более 30 обстрелов зафиксировали в ДНР с начала суток, четверо мирных жителей погибли, еще 12 были ранены, заявил представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин

"С начала текущих суток противник 31 раз открывал огонь по территории ДНР с применением реактивных систем залпового огня, 152, 122-мм ствольной артиллерии, 120 и 82-мм миномётов. Под обстрелы попали районы 15 населённых пунктов республики", - сказал Басурин журналистам в понедельник.