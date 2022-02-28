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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:44

Мединский может уже сегодня доложить Путину о результатах переговоров с Украиной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что помощник президента РФ Владимир Мединский в ближайшее время доложит Владимиру Путину о результатах переговоров с украинской делегацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос "Интерфакса", может ли доклад состояться уже в понедельник. Пока, по словам Пескова, Мединский такого доклада не представил.

Ранее стало известно, что Россия и Украина завершили первый раунд переговоров в Белоруссии, делегации проконсультируются с руководством своих стран и продолжат переговоры в ближайшие дни. При этом Мединский отметил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".

Владимир Мединский Владимир Путин

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