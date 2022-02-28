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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:38

Постпред РФ при ООН заявил, что оккупация Украины не входит в планы России

Постпред РФ при ООН заявил, что оккупация Украины не входит в планы России
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Фото: AP/ТАСС

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Оккупация Украины не входит в планы России, заявил в понедельник постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Оккупация Украины в наши планы не входит. Цель этой спецоперации - защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Для этого необходимо осуществить демилитаризацию и денацификацию Украины", - сказал он, выступая на чрезвычайном заседании ГА ООН по ситуации на Украине.

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"Мы также будем стремиться предать суду тех, кто совершил многочисленные и кровавые преступления против мирных жителей, в том числе, граждан РФ", - сказал Небензя.

"В ходе специальной военной операции Россия осуществляет право на самооборону от режима, стремившегося к восстановлению доступа к ядерному оружию", - добавил он. Постпред России напомнил, что президент Украины прямо заявил об этом в ходе выступления на Мюнхенской конференции 18 февраля.

Небензя также заявил, что размещение на Украине инфраструктуры НАТО вынудило бы Москву предпринять такие ответные меры, которые "поставили бы Россию и НАТО на грань конфликта".

Россия Украина ООН Василий Небензя

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