Путин и Макрон обсудили ситуацию на Украине

По данным французских СМИ, разговор продлился полтора часа

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по инициативе французской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

"С французской стороны были изложены известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса и выражена надежда на скорейшее урегулирование нынешнего конфликта через диалог и переговоры с Киевом", - говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что "такое урегулирование возможно только при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности, включая признание российского суверенитета над Крымом, решение задач по демилитаризации и денацификации украинского государства и обеспечению его нейтрального статуса".

Согласно сообщению Кремля, "российская сторона открыта к переговорам с представителями Украины и рассчитывает, что они приведут к искомым результатам".

"Президент России обратил особое внимание, что российские Вооруженные силы не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам. Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, Путин и Макрон "условились оставаться в контакте".

В свою очередь французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец сообщают, что разговор лидеров продлился полтора часа. Сообщается, что Макрон призвал Путина оберегать жизни мирных граждан Украины и обезопасить основные дороги. По данным Елисейского дворца, президент Франции получил согласие своего российского коллеги.

Канцелярия французского президента также сообщила, что Макрон "в последние часы несколько раз разговаривал" с президентом Украины Владимиром Зеленским.