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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:29

Слуцкий ожидает прогресса в ходе второго раунда переговоров Москвы и Киева

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам переговоров с делегацией Украины выразил надежду, что второй раунд переговоров приблизит стороны к конкретным шагам по урегулированию ситуации.

"Надеюсь, что у нас пройдет конструктивный второй раунд, который значительным образом приблизит нас к конкретным практическим шагам, которые позволят из этой ситуации поэтапным образом выйти", - сказал Слуцкий в эфире YouTube-канала Соловьев-Live в понедельник.

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Он отметил, что в ходе переговоров стороны друг друга услышали.

"Мы работали больше пяти часов, обсудили все без исключения животрепещущие и я бы сказал даже "кровоточащие" пункты сегодняшней повестки дня, связанные с ситуацией на Украине (...) Мы друг друга услышали - вот главный итог", - сказал он.

Слуцкий также отметил, что "буквально через несколько дней - через 2-3 дня должен состояться следующий раунд переговоров, и там будет конкретный разговор по тем пунктам, где стороны зафиксировали возможность прихода к прогрессу и возможность находок к конструктиву и, как говорят математики, к общему знаменателю".

По его словам, украинская сторона, проконсультировавшись в Киеве после переговоров, уже в ближайшие часы может показать, насколько она готова предпринять практические шаги.

Хроника 24 февраля – 02 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Россия Украина

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