Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Латвии будет закрыто для российских самолетов, подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс.

Министр сообщения Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского союза.

По словам министра, в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в области гражданской авиации, и решение об их реализации страны примут уже в ближайшее время.

Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.

В субботу о своем решении заявила Эстония.