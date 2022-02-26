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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:05

Латвия закроет свое воздушное пространство для российских самолетов

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Воздушное пространство Латвии будет закрыто для российских самолетов, подтвердил в субботу министр юстиции Янис Борданс.

Министр сообщения Талис Линкайтс ранее сообщил агентству BNS, что решение о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний будет принято координировано с другими странами Европейского союза.

По словам министра, в настоящее время готовятся специальные санкции ЕС в области гражданской авиации, и решение об их реализации страны примут уже в ближайшее время.

Тем временем три страны ЕС уже закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, не дожидаясь коллективного решения. С полуночи свое воздушное пространство закрыли Болгария, Чехия и Польша.

В субботу о своем решении заявила Эстония.

Латвия

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