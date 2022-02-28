В Пентагоне указали, что США не видят угроз со стороны РФ в отношении стран НАТО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США не видят угроз со стороны Москвы в отношении стран Североатлантического альянса, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видим (угроз - ИФ)", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста, заметил ли Вашингтон "какие-либо новые угрозы" в отношении стран НАТО со стороны России.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым заявил: "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".