Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:16

В Пентагоне указали, что США не видят угроз со стороны РФ в отношении стран НАТО

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - США не видят угроз со стороны Москвы в отношении стран Североатлантического альянса, заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби.

"Мы не видим (угроз - ИФ)", - сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста, заметил ли Вашингтон "какие-либо новые угрозы" в отношении стран НАТО со стороны России.

В воскресенье президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым заявил: "Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства".

Стратегические силы сдерживания - это, как говорится на сайте Минобороны - "основа боевой мощи ВС РФ, предназначенные для сдерживания агрессии против РФ и её союзников, а также разгрома агрессора в войне с применением различных видов оружия, в т.ч. ядерного".

Пентагон США Россия Джон Кирби

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Канада запланировала отказаться от импорта российской нефти

Военная операция на Украине

Зеленский ввел безвизовый режим для иностранцев, желающих оборонять Украину

Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны

Байден заверил, что американцам не стоит опасаться ядерной войны
Военная операция на Украине

США заявили, что продолжают верить в дипломатическое урегулирование украинского кризиса

США предписали 12 сотрудникам миссии РФ при ООН покинуть страну до 7 марта

США предписали 12 сотрудникам миссии РФ при ООН покинуть страну до 7 марта
Военная операция на Украине

Турция предупредила другие страны о закрытии Черноморских проливов для военных кораблей

Военная операция на Украине

Слуцкий ожидает прогресса в ходе второго раунда переговоров Москвы и Киева

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о поражении 1146 объектов инфраструктуры ВСУ

Военная операция на Украине

РФ и Украина продолжат переговоры в ближайшие дни

РФ и Украина продолжат переговоры в ближайшие дни

Лондон запрещает заход в британские порты судов, связанных с Россией

Лондон запрещает заход в британские порты судов, связанных с Россией
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код