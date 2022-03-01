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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:27

Постпред КНР при ООН заявил, что Пекин поддерживает прямой диалог между Россией и Украиной

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал все стороны украинского конфликта к сдержанности и подчеркнул, что он может быть урегулирован путем диалога.

"Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, это является решающим способом урегулирования проблемы", - подчеркнул дипломат на заседании СБ ООН.

Он отметил, что мировое сообщество должно содействовать созданию благоприятных внешних условий для политического урегулирования и избегать обострения напряженности.

По его словам, любые действия СБ ООН "должны способствовать выполнению конструктивной роли, а не приводить к дальнейшей эскалации".

Одновременно Чжан Цзюнь сказал, что в настоящее время крайне важно всемерно избегать жертв среди мирного населения и предотвратить крупномасштабный гуманитарный кризис на Украине.

"По нашему мнению, Организация Объединенных Наций и международное сообщество должны оказывать гуманитарную помощь в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета и беспристрастности, изложенными в резолюции 46/182 Генеральной ассамблеи, и избегать ее политизации", - подчеркнул китайский постпред.

Переговоры России и Украины 28 февраля длились около пяти часов. Помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что стороны договорились продолжить процесс, следующая встреча состоится в ближайшие дни на польско-белорусской границе.

Военная операция на Украине. Хроника

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Последствия попадания снаряда в жилой дом в Киеве
Хроника 24 февраля – 01 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Китай Россия Украина

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