Блинкен заявил, что США всегда будут искать возможности для диалога с Россией

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Вашингтон готов вести диалог с Москвой, если Россия проявит желание "участвовать в конструктивной дипломатии", заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы всегда будем искать возможности для дипломатии и диалога", - сказал Блинкен в интервью BBC о возможности дипломатического урегулирования ситуации на Украине.

"Это полностью зависит от президента Путина и от России. Если они проявят какие-либо признаки желания участвовать в конструктивной дипломатии, мы, конечно, примем участие", - отметил он.

Госсекретарь сообщил, что США также рассчитывают на украинских партнеров.

"Они разговаривают с Россией, но это ничего не дает", - добавил Блинкен.

Ранее госсекретарь США заявил, что задачей Вашингтона является не допустить, чтобы конфликт вышел за пределы Украины.

Так он ответил на вопрос о "бесполетной зоне" над Украиной. По его словам, в этом плане он поддерживает генсека НАТО Йенса Столтенберга и так же, как и он, не рассматривает такой вариант развития событий.