Блинкен пообещал и дальше оказывать помощь Украине

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США и далее будут оказывать помощь Украине.

"США оказывали постоянную поддержку Украине, в том числе с целью укрепления ее обороноспособности. Только за последнее время эта помощь составила около одного миллиарда долларов", - сказал он в воскресенье на совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду в Кишиневе.

Блинкен подчеркнул, что США будут и далее оказывать помощь.

"Мы рассматриваем возможности оказания помощи, в том числе самолетами через Польшу", - сказал госсекретарь США.

При этом он вновь призвал к миру.

Блинкен приехал накануне поздно вечером с визитом в Молдавию. В воскресенье он провел встречи с президентом, премьером и министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.