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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:59

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда

КНДР произвела запуск неопознанного снаряда
Архивное фото.
Фото: Jong-Hyun Kim/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Запуск неопознанного снаряда в Японское море произвела КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.

"Северная Корея запустила как минимум один неопознанный снаряд в Японское море", - пишет агентство.

Данный запуск стал уже девятым за этот год.

Позднее пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил "Интерфаксу", что пуск не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей.

"Радиационный фон в крае на утро субботы в норме, составляет 11-15 мкр/ч", - добавил Чулков.

По данным регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, специалисты не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пуска снаряда.

27 февраля вооруженные силы Южной Кореи заявляли, что Север выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Позднее Северная Корея сообщила, что провела "важное испытание" для разработки "разведывательного спутника".

Только в январе Север провел семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

КНДР Японское море

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