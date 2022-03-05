КНДР произвела запуск неопознанного снаряда
Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Запуск неопознанного снаряда в Японское море произвела КНДР, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных.
"Северная Корея запустила как минимум один неопознанный снаряд в Японское море", - пишет агентство.
Данный запуск стал уже девятым за этот год.
Позднее пресс-секретарь Примгидромета Виктор Чулков сообщил "Интерфаксу", что пуск не повлиял на радиационный фон в Приморском крае - единственном регионе России, граничащем с Северной Кореей.
"Радиационный фон в крае на утро субботы в норме, составляет 11-15 мкр/ч", - добавил Чулков.
По данным регионального информационно-обрабатывающего центра "Владивосток" Российской службы предупреждения о цунами, специалисты не фиксировали сейсмособытий в Японском море после пуска снаряда.
27 февраля вооруженные силы Южной Кореи заявляли, что Север выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря.
Позднее Северная Корея сообщила, что провела "важное испытание" для разработки "разведывательного спутника".
Только в январе Север провел семь ракетных испытаний, включая запуски гиперзвуковой ракеты и баллистической ракеты средней дальности.
Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.