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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Южная Корея сообщила о пуске КНДР "неопознанного снаряда"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи информировал журналистов, что КНДР в воскресение "осуществила в восточном направлении пуск неопознанного снаряда".

Подробности не приводятся.

В этом году Северная Корея уже провела семь испытательных пусков ракет, включая баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал о намерении отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Южная Корея КНДР

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