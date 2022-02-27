Южная Корея сообщила о пуске КНДР "неопознанного снаряда"

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи информировал журналистов, что КНДР в воскресение "осуществила в восточном направлении пуск неопознанного снаряда".

Подробности не приводятся.

В этом году Северная Корея уже провела семь испытательных пусков ракет, включая баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал о намерении отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.