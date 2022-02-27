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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:55

Военные Южной Кореи сочли, что КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи считает, что запущенный КНДР в воскресенье утром неопознанный снаряд является баллистической ракетой, сообщает агентство "Ренхап".

"В настоящее время наши военные внимательно следят за возможностью дополнительных пусков и поддерживают состояние готовности", - цитирует агентство сообщение ОКНШ.

По опубликованным данным Минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 300 км, максимальная высота полета достигла 600 км.

Изначально ОКНШ ВС Южной Кореи информировал о пуске Севером "неопознанного снаряда".

В этом году Северная Корея уже провела семь испытательных пусков ракет, включая пуск баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.

Южная Корея КНДР

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