Военные Южной Кореи сочли, что КНДР запустила баллистическую ракету

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи считает, что запущенный КНДР в воскресенье утром неопознанный снаряд является баллистической ракетой, сообщает агентство "Ренхап".

"В настоящее время наши военные внимательно следят за возможностью дополнительных пусков и поддерживают состояние готовности", - цитирует агентство сообщение ОКНШ.

По опубликованным данным Минобороны Японии, ракета преодолела расстояние в 300 км, максимальная высота полета достигла 600 км.

Изначально ОКНШ ВС Южной Кореи информировал о пуске Севером "неопознанного снаряда".

В этом году Северная Корея уже провела семь испытательных пусков ракет, включая пуск баллистической ракеты средней дальности.

Ранее Пхеньян предупреждал, что намерен отказаться от моратория на ядерные испытания и испытания ракет большой дальности.