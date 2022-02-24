Израиль осудил действия РФ на Украине

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Израиль осудил военную операцию России на Украине.

"Российское нападение на Украину – это серьезное нарушение международного порядка. Израиль осуждает это нападение и готов оказать гуманитарную помощь гражданам Украины. Израиль – это страна, которая пережила войны. И война – это не путь решения конфликтов", - заявил в четверг глава МИД Израиля Яир Лапид, которого цитирует газета The Jerusalem Post.

Он отметил, что "первые часы и дни любой войны – это также последний момент, когда еще можно остановиться и вернуться за стол переговоров при посредничестве мировых держав с тем, чтобы разрешить споры мирным путем".

Накануне МИД Израиля после совещания с участием премьер-министра Нафтали Беннета, Яира Лапида, министра обороны Бени Ганца и министра финансов Авигдора Либермана сделал заявление, в котором выразил "поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины".

"Израиль разделяет международную обеспокоенность событиями на востоке Украины и серьезной эскалацией ситуации. Израиль надеется на то, что будет найдено дипломатическое решение, которое приведет к установлению спокойствия, и готов оказать содействие в этом в случае необходимости", - отмечалось в документе, который цитируют израильские СМИ.