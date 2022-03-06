Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:55

В ДНР сообщили об эвакуации еще восьми человек из Мариуполя

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Количество эвакуированных в ДНР из окруженного Мариуполя возросло до 92, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"Из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек", - говорится в сообщении, распространенном штабом в воскресенье.

Накануне вечером из города на территорию ДНР удалось эвакуировать 84 человека.

Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что утром в воскресенье будут вновь открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь ДНР

Новости по теме

Новости

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Военная операция на Украине

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

Москва заявила протест Вашингтону из-за высказываний сенатора США о Путине

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Владелец бренда Zara приостанавливает работу в РФ

Владелец бренда Zara приостанавливает работу в РФ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код