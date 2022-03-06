В ДНР сообщили об эвакуации еще восьми человек из Мариуполя

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Количество эвакуированных в ДНР из окруженного Мариуполя возросло до 92, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"Из Мариуполя и населенных пунктов его пригородной зоны в Новоазовский район по гуманитарному коридору эвакуированы еще 8 человек", - говорится в сообщении, распространенном штабом в воскресенье.

Накануне вечером из города на территорию ДНР удалось эвакуировать 84 человека.

Ранее представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил журналистам, что утром в воскресенье будут вновь открыты гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан в Мариуполе и Волновахе.