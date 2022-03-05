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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:41

В ДНР сообщили о вывозе 36 мирных жителей из Мариуполя

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Еще 36 человек удалось эвакуировать на территорию ДНР из окруженного Мариуполя, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.

"Из Мариуполя в Саханку Новоазовского района по гуманитарному коридору в сопровождении полиции ДНР направились два автобуса, в которых находятся 36 человек", - говорится в сообщении, распространенном штабом терробороны республики в субботу.

Ранее в субботу Минобороны РФ объявило о создании гуманитарных коридоров с 10:00 субботы и введении "режима тишины" для выхода гражданского населения из Мариуполя и Волновахи.

"Военнослужащие Донецкой Народной Республики продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя", - сообщил позднее в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Хроника 24 февраля – 05 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ДНР Мариуполь

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