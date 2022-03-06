Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Горсовет Мариуполя объявил об эвакуации мирного населения в 12:00

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Эвакуация мирного населения из Мариуполя начнется в воскресенье, сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"В Мариуполе с 12:00 начинается эвакуация мирного населения. По информации Координационного центра под управлением руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Кириленко сегодня, 6 марта, с 10:00 до 21:00 будет установлен режим тишины", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эвакуация населения будет происходить из трех локаций муниципальными автобусами. Следуя маршруту гуманитарного коридора, можно выехать из города на личном транспорте, двигаясь в колонне муниципального транспорта (исключительно за автобусами). В голове колонны будет обеспечено сопровождение Красного креста.

Ранее в воскресенье штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил, что количество эвакуированных в ДНР из окруженного Мариуполя возросло до 92 человек.

В свою очередь официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге заявил, что силами Народной милиции ДНР в Мариуполе взят жилой квартал Старый Крым.

Хроника 24 февраля – 06 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
Мариуполь

Новости по теме

Новости

Держатели внешнего долга эмитентов РФ будут получать выплаты в рублях

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 445 млн

Что случилось этой ночью: воскресенье, 6 марта

Военная операция на Украине

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

Чиновники США отправились в Венесуэлу, чтобы лишить РФ поддержки Каракаса

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

В Киеве заявили, что третий раунд переговоров с РФ пройдет в понедельник

Москва заявила протест Вашингтону из-за высказываний сенатора США о Путине

Военная операция на Украине

Москва расценит введение бесполетной зоны над Украиной как военные действия

Военная операция на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине

Путин назвал тяжелым решение о проведении спецоперации на Украине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код