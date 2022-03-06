Президент Молдавии попросила США о помощи из-за потока украинских беженцев

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду обратилась к США и международному сообществу за помощью в связи с потоком беженцев с Украины.

"В качестве нейтрального государства мы действуем соответствующим образом. (...) Молдавия начала принимать беженцев", - заявила она в ходе совместной пресс-конференции в Кишиневе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Санду отметила, что за все это время в Молдавию въехали около 250 тыс. граждан Украины. Часть из них выехала далее в страны Евросоюза, но около 100 тыс. остаются в Молдавии.

"Это существенно превышает возможности нашего государства - маленькой страны со скромными доходами. Количество беженцев за 10 дней составляет около трех процентов населения Молдавии. У нас есть большие сложности. Поэтому мы обратились к США, к другим странам, к международным организациям с просьбой о помощи", - сказала президент.

Блинкен заявил, что Молдавия получит часть помощи из 2,75 млрд долларов, которые конгресс США направит на эти цели.

В связи с ситуацией на Украине парламент Молдавии объявил в стране режим чрезвычайного положения на период 60 дней, начиная с 24 февраля.