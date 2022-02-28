Премьер Молдавии заявила о нейтралитете страны в ситуации с Украиной

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Молдавия всегда будет действовать "через призму нейтралитета", заявила на пресс-конференции в понедельник премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Отвечая на вопрос о возможности присоединения граждан Молдавии к украинскому "международному легиону", она сказала, что правительство этим не занимается.

"Мы - нейтральная страна. И всегда будем действовать через призму нейтралитета. Правительство в подобных действиях не участвует", - подчеркнула Гаврилица.

Она также заявила, что "ситуация в стране стабильная и находится под контролем, рисков для граждан нет".

"Информационное пространство заполоняют фейки. (. . .) Также сообщаем, что запасов лекарств более чем достаточно и в ближайшие дни мы получим дополнительные лекарства и оборудование для беженцев. Правительство не намерено запрещать выезд мужчин из страны. Такого запрета не существует и подобные меры не рассматриваются правительством. Все это - слухи и преднамеренная провокация. Мы просим граждан тщательно проверять информацию и доверять только надежным источникам", - сказала Гаврилица.

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску также заявил, что в вопросе о ситуации на Украине Кишинев будет исходить из принципа конституционного нейтралитета.

"Молдавия - нейтральное государство. Из этого мы исходим в данном случае. Мы не будем вмешиваться в конфликт на чьей-либо стороне. Также Молдавия не будет присоединяться к каким-либо санкциям", - сказал Попеску в понедельник вечером в прямом эфире телеканала TV8.

Отвечая на вопрос журналиста о причинах такого решения, он отметил, что "экономика Молдавии слишком интегрирована и зависима от России".

"Решение о введении санкций против России - это непростые решения, это очень сложные решения для более сильных и процветающих стран, чем Молдавия. С 2014 года после аннексии Крыма в Молдавии было принято решение не присоединять Молдавию к санкциям ЕС или США против России, мы поддерживаем эту линию. Такое решение было принято из-за экономических соображений, поскольку экономика Молдавии слишком зависима от связей с Россией, в том числе в сфере энергетики", - сказал министр.

Он сказал, что в нынешней ситуации "Кишинев поддерживает с Москвой диалог на техническом уровне". "Речь идет о помощи молдавским гражданам, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации на Украине. Также, обсуждения касаются транспортировки грузов, возвращения молдавских перевозчиков в страну и т.д.", - отметил министр.

Попеску также подчеркнул, что "Молдавия оказывает и будет оказывать помощь всем нуждающимся беженцам".

"Мы оказываем полную поддержку беженцам, которые нуждаются в нашей помощи. Мы не можем поступить иначе, так как эти люди из соседнего государства нуждаются в помощи. Что же касается вовлечения в конфликт, то мы исходим из принципа конституционного нейтралитета", - заявил министр.

С 24 февраля в Молдавии введен режим чрезвычайного положения сроком на 60 дней.