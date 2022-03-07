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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:18

Сильный взрыв произошел в Луганске

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Сильный взрыв прогремел в Луганске утром в понедельник, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Взрыв прогремел около 07:00 по местному времени (совпадает с мск). Как сообщают очевидцы, предположительно, в результате взрыва горит нефтебаза в Луганске.

"Вооруженные формирования Украины нанесли удар по Луганской нефтебазе. Прилет из чего-то тяжелого, возможно "Точка У", в район улицы Тельмана по нефтебазе", - написал советник главы Луганской народной республики Родион Мирошник в телеграм-канале.

Он отметил, что "пожар виден с большого расстояния".

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