Пожарные в Луганске ликвидируют пожар на нефтебазе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подразделения МЧС Луганской народной республики ликвидируют возгорание на Луганской нефтебазе, по которой накануне был нанесен ракетный удар, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"На данный момент попадание произошло в два резервуара: один с дизельным топливом, второй - с бензином. На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкости с ЛВЖ (легковоспламеняющейся жидкостью)", - рассказал он в понедельник журналистам.

Ранее власти ЛНР сообщили о ракетном ударе со стороны украинской армии по нефтебазе в Луганске.