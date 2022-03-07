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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Пожарные в Луганске ликвидируют пожар на нефтебазе

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Подразделения МЧС Луганской народной республики ликвидируют возгорание на Луганской нефтебазе, по которой накануне был нанесен ракетный удар, сообщил глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов.

"На данный момент попадание произошло в два резервуара: один с дизельным топливом, второй - с бензином. На данный момент работают 11 подразделений МЧС ЛНР, производят тушение и охлаждение емкости с ЛВЖ (легковоспламеняющейся жидкостью)", - рассказал он в понедельник журналистам.

Ранее власти ЛНР сообщили о ракетном ударе со стороны украинской армии по нефтебазе в Луганске.

Хроника 24 февраля – 07 марта 2022 годаВоенная операция на Украине
ЛНР Луганск

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