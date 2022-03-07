Начало украинско-российских переговоров запланировано на 17:00

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Третий раунд украинско-российских переговоров планируется начать в 17 часов по минскому времени, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем твиттере в понедельник.

"Переговоры с Российской Федерацией. Третий тур. Начало в 16:00 по киевскому времени (17:00 по московскому - ИФ)", - написал Подоляк.

По его словам, в составе украинской делегации изменений не будет.

Переговоры должны состояться в Беловежской Пуще в Доме охотника, где и проводился предыдущий раунд.

28 февраля на украинско-белорусской границе начались переговоры представителей РФ и Украины. Второй раунд этих переговоров состоялся 3 марта.